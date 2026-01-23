¡Ø¥¢¥À¥à¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ù¥·¥êー¥º¤ä¡Ö¥¦¥§¥ó¥º¥Çー¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£ー¥Ê¡¦¥ê¥Ã¥Á¤¬¡¢ÊÆPeacock¤Î¿·ºî¥¹¥ê¥éー¥É¥é¥Þ¡ÖThe Astrology House¡Ê¸¶Âê¡Ë¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ ËÜºî¤Ï¥«¥ê¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥É¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤Ë´ð¤Å¤¯¡¢±§ÃèÅª¤Ê±¿Ì¿¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿¥ê¥Ë¤È¥Þー¥´¥Ã¥È¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£¥ê¥Ë¤¬¡¢¥Þー¥´¥Ã¥È¤ÈÈà½÷¤Î²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤¿¤Á¤òÀêÀ±½Ñ¤ÎâÔÁÛ¤Ë