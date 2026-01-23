¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¼ç±é¡õ¥Ýー¥ë¡¦¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó´ÆÆÄ¡Ø¥ï¥ó¡¦¥Ð¥È¥ë¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¡¦¥¢¥Ê¥¶ー¡Ù¡Ê2025¡Ë¤Î¥«ー¥Á¥§¥¤¥¹¥·ー¥ó¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡© »£±Æ´ÆÆÄ¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ð¥¦¥Þ¥ó¤¬À½ºî¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ ¡Ø¥¶¡¦¥Þ¥¹¥¿ー¡Ù¡Ê2012¡Ë¤«¤é¥¢¥ó¥Àー¥½¥óºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¦¥Þ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÜºî¤Ï3ÅÙÌÜ¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤·¤Æ¡¢»£±Æ´ÆÆÄ¤È¤·