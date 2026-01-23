Bluetooth LE Audioで、ラジオのような「1対多」の音声配信を可能にするワイヤレス音声ブロードキャスト技術「Auracast」。2022年に仕様が完成し、ニッチながらも補聴器やイヤホン、スマートフォン、送信機などでの採用が広がっている。そうした中、独Sennheiserは1月22日（現地時間）、Auracastに対応したテレビ視聴向けワイヤレスTVヘッドホンシステム「HDR 275 TV Headphones」を発表した。テレビ視聴に最適化したヘッドホン「H