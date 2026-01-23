今回、Ray WEB編集部は好きな人に告白されたのに振った話について読者から聞いて漫画にしてみました。主人公のメイは、友だちのエマとカフェで話をしています。そこで彼女の好きな人の話になるのですが……？エマは意中の相手・湊くんから告白をされます。彼女はこのあと彼を振ることになりますが、一体なにがあったのでしょう！？原案：Ray WEB編集部作画：いおりそライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】これ