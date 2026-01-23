友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は好きな人に告白されたのに振った話について読者から聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公のメイは、友だちのエマとカフェで話をしています。どうやら彼女は好きな人から告白をされたにも関わらず、振ってしまったようです。一体なぜエマは、好きな人を振ったのでしょうか