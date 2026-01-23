時代とともに進化し、常に美の最前線を走り続けるSHISEIDOから、ピンクをテーマにした特別な限定コレクションが登場します。「テクノサテンジェルリップスティック」の限定5色は、フェミニンだけにとどまらない、芯のある女性らしさを表現。軽やかなテクスチャーと洗練された発色で、いつものメイクに自信とときめきをプラスします。どんな肌色にもなじむ現代的なピンクが、あなたらしい魅力を引き出してくれるはずで