【ニューヨーク共同】22日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比10銭円安ドル高の1ドル＝158円37〜47銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1750〜60ドル、186円18〜28銭。日銀が23日に当面の金融政策を決めるのを前に様子見気分が強く、小動きだった。