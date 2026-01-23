東京・港区の特許庁前の交差点で22日、内閣府の公用車が赤信号を無視して、車6台が絡む事故を起こし、1人が死亡、8人が重軽傷を負った。22日午後6時半過ぎ、港区赤坂の特許庁前の交差点で内閣府の公用車が乗用車と衝突し、そのはずみで乗用車が、タクシーや対向車線のゴミ収集車にぶつかるなど合わせて車6台が絡む事故があった。この事故でタクシーの乗客の明石昇さんが死亡したほか、男女8人が重軽傷を負った。警視庁によると近く