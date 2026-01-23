中国工業・情報化部の張雲明（ジャン・ユンミン）副部長は21日、国務院新聞弁公室が北京市で開催した記者会見で、「2025年に中国の人型ロボット産業では完成品メーカーが140社を超え、人型ロボット製品が330種類以上発表された」と述べた。人型ロボットは25年の春晩（春節＜旧正月＞を祝う中国の国民的年越し番組）のステージに登場したり、スポーツ大会で競技に参加したりするなどして、さまざまな動作が可能となった。張副部長は