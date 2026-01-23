１月６日に幕を開けたU-23アジアカップ。日本は28年夏のロサンゼルス五輪世代を強化すべく、21歳以下のチームで臨んでいる今大会も残すところ、中国との決勝だけとなった。攻守で圧倒したグループステージの３試合とは打って変わり、ノックアウトステージの２試合は大苦戦。ヨルダンとの準々決勝（１−１）はPK戦にもつれ、韓国との準決勝（１−０）は１点リードの後半に猛攻を仕掛けられる苦しいゲームだった。だが、そうした