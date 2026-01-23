ドイツの時計ブランド、ノモス グラスヒュッテは、日本限定モデル「ラドウィッグ AOYAGI」を発表。エナメルホワイト文字盤に、青柳をイメージした色調のローマンインデックスとレイルウェイミニッツスケール、青焼きのリーフ針を組み合わせた特別仕様だ。33mmケースの「ラドウィッグ 33 DUO AOYAGI（Ref.NM241.S5）」と、35mmケースの「ラドウィッグ AOYAGI（Ref.NM205.S5）」という2モデルをラインナップする。発売は1月24日。モ