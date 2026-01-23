日本文芸社 スピ・占い部 「ZERO POINTプロジェクト」特別インタビューVOL.3真木あかりさん編 《ZERO POINT》とは ― 来たる2026年2月21日（土）、占星術の世界で「歴史的」ともいえる星の配置が起こる。性質の異なる土星と海王星という2つの大きな惑星が、12星座の始まりである牡羊座の、しかも始まりの度数である「0度」で、重なる（コンジャンクションする）という惑星の大イベント。 【土星】は、現実・責任