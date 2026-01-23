住友商事と西武グループが埼玉・所沢で商業施設を共同開発した事例はあるものの、ありそうでなかった大手商社と鉄道会社の提携。その裏には何があるのか――。 デスク「東日本旅客鉄道（ＪＲ東日本）と伊藤忠商事が不動産分野で提携したね」 記者「ええ。両社の不動産子会社について、経営統合に向けた協議を始めるもので、今春を目途に経営統合を実現したい考えです。ＪＲ東日本社長の喜㔟陽一氏（写