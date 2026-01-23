今日23日も全国各地で厳しい寒さが続く見込みです。昨日22日よりやや高い所があるものの、それでも平年を下回る所が多いでしょう。明日24日以降もしばらく厳しい寒さが続くでしょう。この時期は暖かい部屋から寒い部屋への移動など、急激な温度の変化によって身体がダメージを受ける「ヒートショック」にも注意が必要です。今日23日の最高気温全国的に平年並みか低い今日23日も強い寒気の流れ込みが続き、日本列島は冷たい空気に