NZインフレ伸び加速、目標範囲上限突破利下げサイクル完全終了を示唆 NZの第4四半期CPIは前年比+3.1%と24年第2四半期以来の高水準となり、NZ中銀目標範囲（1-3%）上限を上回った。 インフレ伸び加速を受けNZ中銀の利下げサイクルが完全に終了したことが示唆された、CPIを受けNZドルはNY終盤に上げを拡大。 今年インフレは鈍化することが予想されているため、年後半までは金利据え置きとの見方が多い。NZ中銀は今年半ば