◎全国の天気日本海側は雪が続くでしょう。降り方は落ち着く所が多いですが、北陸は局地的に強く降る所がありそうです。夜遅くからは九州や四国でも雪が降り出すでしょう。太平洋側は晴れ間が出て、空気の乾燥が続きます。火の取り扱いにご注意ください。◎予想最高気温前日と比べるとやや高い所が多いですが、平年を下回る厳しい寒さが続くでしょう。東京は8℃、大阪と福岡は7℃。札幌は氷点下3℃、仙台と新潟は3℃の予想です。関