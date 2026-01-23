1月23日（金）の『ザワつく！金曜日』には、豪華な2人のスペシャルゲストが登場。世界的アーティスト・YOSHIKIがおなじみ「工場クイズ」に参戦し、長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”と早押しクイズバトルに挑む。さらに、『科捜研の女 ファイナル』主演の沢口靖子がVTR出演。3つの最新掃除機の中から沢口がどれを選ぶか――ザワつくトリオが予想する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！『ザワつく！大晦