ボケサカ黄金期と言いながら、さらなるテコ入れ策を考えるヤーレンズ。やっぱり必要なのは昔のワールドカップを振り返る時間?『ヤーレンズの一生ボケても怒られないサッカーの話 powered by ゲキサカ』は、お笑いコンビのヤーレンズがパーソナリティを務めるPodcast(ポッドキャスト)番組です。「サッカーは好きだけど、あまり詳しくない」「試合がテレビで流れていたらなんとなく見る」そんなカジュアルなサッカーファン層であ