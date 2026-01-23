23日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比300円高の5万4040円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 56830.27円ボリンジャーバンド3σ 55146.45円ボリンジャーバンド2σ 54040.00円23日夜間取引終値 53688.89円22日日経平均株価現物終値 53462.62円ボリンジャーバンド1σ 53414.00円5日移動平均 53210.00円一目均衡表・転換線 5