23日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比16.0ポイント高の3635ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3827.28ポイントボリンジャーバンド3σ 3721.11ポイントボリンジャーバンド2σ 3635.00ポイント23日夜間取引終値 3626.60ポイント5日移動平均 3616.38ポイント22日TOPIX現物終値 3614.93ポイントボリンジャーバンド1σ 3605