23日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比11ポイント安の705ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 780.42ポイントボリンジャーバンド3σ 750.75ポイントボリンジャーバンド2σ 725.00ポイント5日移動平均 721.07ポイントボリンジャーバンド1σ 719.49ポイント200日移動平均 715.87ポイント22日東証グ