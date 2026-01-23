昨年10月に総理に就任した高市早苗総理だが、衆議院を1月23日に解散すると表明した。総選挙が27日公示、2月8日投開票で実施される。【映像】選挙にかかる費用・内訳まとめそもそも高市総理はなぜ、このタイミングで解散に踏み切るのか。ニュース番組『わたしとニュース』では、コラムニストの月岡ツキ氏と選挙ドットコム副編集長の伊藤由佳莉氏とともに解散の意義やコスト、そして有権者が直面する戸惑いについて考えた。■総