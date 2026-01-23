歌手で女優の早見優（５９）が歌手の小泉今日子（５９）との２ショットを披露した。２３日までにインスタグラムで「このグループ写真、最高ＴＨＥＲＯＯＴＳ６６記者会見。今日子ちゃんと同い年だと知って、４４年越しに一気に親近感。同級生トークに心がポカポカした１日」とつづって、小泉と笑顔の２ショットをアップした。この投稿には「美人でスタイル抜群」「８２年組のレジェンドお二人さん」「サイコーのお二人」「