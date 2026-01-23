ドナルド・トランプ米大統領は21日（現地時間）、デンマーク自治領グリーンランドに関連する交渉の枠組みが整ったことを受け、2月からデンマークを含む欧州8カ国に課す予定だった関税を実施しないと明らかにした。世界経済フォーラム（WEF・ダボス会議）年次総会出席のためスイス・ダボスを訪問中のトランプ大統領は同日、ソーシャルメディアへの投稿で、「マルク・ルッテ北大西洋条約機構（NATO）事務総長と行った非常に生産的な