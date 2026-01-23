「行ってらっしゃい。ヘブンさん」【写真】郄石あかりのキスをねだる表情が「かわいい」「真剣すぎる」と話題に郄石あかり（23）主演のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』第15週で、ヒロイン・トキがついに夫を名前で呼んだ瞬間、「ついに！」と思った人も多いのではないだろうか。「ばけばけ」ヒロインの郄石あかりと、夫役のトミー・バストウ公式Xより小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）とその妻・小泉セツを