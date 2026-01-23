全国各地の客室露天風呂で自然のエネルギーを感じられる温泉宿を集めました。どの部屋を選んでも、チェックインしたら部屋を出ることなく露天風呂に好きなだけ浸かれる贅沢を享受できます。【箱根・宮ノ下温泉】極上の風景ともてなしを求め、予約の絶えない人気宿『箱根吟遊（はこねぎんゆう）』箱根山中に佇む美景の温泉リゾートで心も体も癒やされ至福時間に浸る『箱根吟遊（はこねぎんゆう）』【type-TSUKI和室】5万4600円〜