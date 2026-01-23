「安楽死法案」が可決された近未来の日本で、さまざまな人々が火花を散らす衝撃のヒューマンドラマ『安楽死特区』が、1月23日から全国順次公開される。監督の高橋伴明、主演の毎熊克哉は、2025年公開の実録逃走≒闘争劇『「桐島です」』が大いに話題を呼んだ新たな名コンビ。原作は『痛くない死に方』（2020年）でも監督と組んだ、現役医師でもある作家・長尾和宏の同名小説（ブックマン社刊）。『野獣死すべし』（1980年）『女が