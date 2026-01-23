2025年に数々の栄冠に輝いた大谷翔平が、また新たな“世界一”を手にした。【写真】大谷翔平が見せた、目尻を下げた貴重な“パパの顔”副収入1億ドルはスポーツ選手で世界1位「日本時間1月15日、アメリカのスポーツ経済専門メディア『Sportico』がスポーツ選手の収入ランキングを発表。大谷選手は全体では8位でしたが、スポンサーなどからの副収入は1億ドル（約159億円）で1位に輝きました。大谷選手は2024年からドジャースと1