この単語の意味、知っていますか？突然ですが、「however」という単語の意味、分かりますか？ビジネスの場面でも頻繁に使われる超基本単語ですが、意外と意味がわからない方も多いかもしれません。気になる正解は……正解は・・・「しかし」でした！「however」という単語は、逆接のときに使われる副詞です。「but」とは違って副詞なので、文頭でも使うことができるのが特徴です。例文としては、“Your proposal is strong. Howeve