最凶スカウトグループの「ボス」ついに日本最凶と呼ばれる風俗スカウトグループのトップの男に指名手配がかけられた――。警視庁は1月21日、スカウトグループ「ナチュラル」のトップ・小畑寛昭容疑者（40歳）を全国指名手配し、公開捜査へと踏み切った。「小畑容疑者は近年、警視庁が壊滅作戦を進めるスカウトグループ『ナチュラル』のトップの人物。夜の街では別名である『木山兄弟』の兄として知られています。他にも西田など西