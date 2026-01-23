2026年1月、関東各地で山林火災が相次いだ。冬特有の乾燥と風が重なり、消火活動が長期化するケースも出ている。今年は太平洋側を中心に乾燥しやすい気象条件が続く見通しで、山林火災が多発する可能性がある。しかし、こうした山火事は突発的な災害ではない。火災が起きやすい条件は事前に分かっており、それを知らせる制度も存在する。それが林野火災注意報と林野火災警報だ。2026年から全国の市町村で運用が始まったこの制度は