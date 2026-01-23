俳優の玉木宏（46）が、欧州最大のブラジリアン柔術の大会に出場し、紫帯マスター4フェザー級（70キロまで）で銅メダルを獲得したことがわかった。 【写真】二の腕ムキムキ、公園でピクニックをする玉木宏と木南晴夏。他、玉木宏と木南晴夏のおしゃれな私服の全身ショットなども柔術仲間である俳優の岡田准一（45）は、黒帯マスター4ライトフェザー級（64キロ以下）で優勝候補を相手に善戦するも、初戦敗退となった。