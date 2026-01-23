33歳三者三様の女性の人生を描く「こんな自分が母親でこの子は可哀想と、自分を呪う日々、この本を読んだら、そっと背中を叩かれたような気持ちになった」「読み終わって、これでいいんだって言われた気がする」「ふたりの親友に対して失言してしまったゆみの表情!!わかる〜と心に刺さり、思わず、他の2冊も購入しました」これは、漫画『33歳という日々シングルマザー、ゆみの場合』（鈴木みろ著/KADOKAWA）についてSNSに投稿