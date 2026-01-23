オモダ初のフルハイブリッド中国の自動車メーカー、『奇瑞汽車（チェリー）』が展開する『オモダ（Omoda）』は、同ブランド初のフルハイブリッド車として新型『5 SHS-H』を英国で発表した。【画像】「スタイリッシュさ」で売り込む新進気鋭ブランドのコンパクトSUV【オモダ5を詳しく見る】全49枚『5』としてはガソリン仕様とEV仕様に続く、3番目のバリエーションとなる。オモダの新型『5 SHS-H』新型5 SHS-H（スーパー・ハイブリ