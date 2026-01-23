北米の一部の地域でマイクロソフトのクラウドサービスが一時利用できない状態となっています。マイクロソフトによりますと、北米のサービス基盤の一部で障害が発生し、日本時間の23日未明から、メールソフト「Outlook」を含む「Microsoft365」の複数のサービスに接続しづらい状況が続いているということです。障害が起きている詳しいエリアなどは明らかになっていません。マイクロソフトは、障害の原因となったインフラの一部はす