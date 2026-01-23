従業員全員仕事に対してモチベーションがあり、お互いの仕事を尊重しながらも補い合える環境…というわけにはなかなかうまくいかないのが職場というもの。仕事に対して色々な考え方の人がいるのは当然ですが、それにしても「あまりにも最低限の仕事量を狙いすぎていない？？」という雰囲気を醸す人が同僚にあたると大変ですよね。【漫画】「静かな退職者」は職場でコミュニケーション取る気なし！（全編を読む）今回はそんな最低限