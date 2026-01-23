金の延べ棒とコイン（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】22日のニューヨーク商品取引所の金先物相場は3日続伸し、取引の中心となる2月渡しが前日比75.90ドル高の1オンス＝4913.40ドルで取引を終えた。中心限月の終値としての最高値を3日連続で更新した。デンマーク自治領グリーンランドを巡る地政学的リスクへの懸念が根強く、安全資産とされる金を逃避的に買う動きが続いた。外国為替市場でドルがユーロなどに対して下落し