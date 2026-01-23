フィギュアスケート男子で初の代表をつかんだ三浦佳生（２０）＝オリエンタルバイオ・明大。調子が悪くない中、五輪シーズンに突入したが、昨年１０月のＧＰシリーズ開幕戦・フランス大会では１０位と失速。それでも諦めない男は、五輪代表最終選考会を兼ねた昨年１２月の全日本選手権で３位に食い込み、五輪代表権を手にした。２４、２５日には、北京で行われる四大陸選手権に出場して最終調整。幼少期から切磋琢磨（せっさたく