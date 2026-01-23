乗りたい列車が今、どこを走っているか確認できるようになります。JR九州が26日から新たなサービスを始めます。 JR九州が26日から提供する新サービス「JR九州トレインナビ」は、列車の運行管理システムを活用していて、乗りたい列車がどこを走っているかをリアルタイムで確認できます。乗り場や停車駅、運行情報なども確認できます。日本語のほか、英語や韓国語など5つの言語に対応しています。JR九州のアプリやホ&