ドル円、ドル安が優勢で伸び悩む明日は日銀会合＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は一時１５８円前半に値を落とした。根強い円安から本日は１５８円台後半まで上昇していたものの、ＮＹ時間に入ってドル安の動きが優勢となったことから、ドル円も戻り売りに押される展開。 円相場については、明日の日銀決定会合が注目される。政策は据え置きが確実視され、今回発表される展望レポートも想定範囲内と