「文化財防火デー」を前に、東京・港区の増上寺で消防演習が行われました。演習は多くの文化財を所有する増上寺で、参拝客のモバイルバッテリーから火が出た想定で行われ、僧侶や東京消防庁の隊員らが参加しました。僧侶が燃え広がった火を消火したり、絵巻物などの文化財を運び出す作業を確認した他、一斉放水も行われました。