少女を脅してわいせつな行為をさせた疑いなどで、23歳の男が逮捕されました。小島佑太容疑者（23）は2025年7月、SNSで知り合った少女（18歳未満）に「個人情報をさらす」などと脅してわいせつな行為をさせ、その様子を撮影した疑いなどが持たれています。小島容疑者は「反省しないといけないですね」と容疑を認めているということです。