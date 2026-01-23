＊本稿は、現在発売中の紙媒体（雑誌）「息子・娘を入れたい会社2026」の「就職先人気企業ランキング」を転載したものです。時代と共に変化する就職先としての人気企業ランキング。1978年に始まった「ダイヤモンド就職先人気企業ランキング調査」の結果を経済史上の大きな出来事と共に振り返る。（文／ダイヤモンド・ヒューマンリソース社長筒井智之）バブル崩壊やリーマンショック時代の変化で人気企業は変わるダイヤモンド・