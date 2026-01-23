『自分の歩みに変化や成長を感じられない日があっても、悲観する必要はない』そんなメッセージが書かれているのが、400以上のチームを見て「人と協力するのがうまい人の特徴」をまとめた書籍『チームプレーの天才誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』（沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊）だ。「チームの空気が変わった」「メンバーとの関係性が良くなった」と話題の一冊から、「自分の歩みに自信を持つ