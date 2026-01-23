年明けに福岡市で母子3人の遺体が見つかった事件をめぐり、ネット上で「生活保護を受給できなかったことによる餓死」というデマが流れた。クレームが相次いだ福岡市は、デマの投稿者を特定するために開示請求を行う予定と報道されている。衝撃的な情報を見てついシェアしたくなってしまうのは仕方ないが、そこで一瞬の疑問を持つことも必要だ。ネット上の不確かな情報を拡散しないために、最低限必要なチェックポイントを改めて考