サンコーは1月21日、レトロゲーム機を最新のテレビにつないで遊べるようになる「コンポジットをHDMIへ変換するアダプタ」を、公式オンラインストアなどで発売した。価格は5980円。●レトロゲーム機やビデオデッキなどが最新機器で使える！新製品は、レトロゲーム機やビデオデッキなどのコンポジット信号（赤・白・黄）を、HDMI信号に変換して出力できる映像変換アダプタ。最新のテレビにはアナログ端子が設けられていないこ