【その他の画像・動画等を元記事で観る】 1月23日19時からの『それSnow Manにやらせて下さい』2時間SPは、「第3回完コピダンスグランプリ」と「10人連続完コピチャレンジ」を放送。初登場の東方神起が審査員として緊急参戦。さらに、ラストに衝撃のサプライズゲストも登場する。 ■Snow Manメンバーを驚かせたサプライズゲストとは？ 「完コピダンスグランプリ」では、2025年3月から12月まで「完コピダンス」企画で行われ