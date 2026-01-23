自分で楽しむ“体験型バレンタイン”が注目を集めています。まるでチョコレートのような“フェイスパック”を手作りするイベントが開催されます。新しいバレンタインの魅力を記者も体験してきました。（吉岡記者）「入浴剤や化粧品でおなじみのブランドでも、バレンタイン商戦がはじまっています。気になる文字を見つけました。チョコパ！その横には“特別なチョコレートパーティー”これは気になります」