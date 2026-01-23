特殊詐欺に関与したなどとして、警視庁が、会社役員の男（２３）（東京都荒川区）ら中国籍の男４人を詐欺容疑などで逮捕したことがわかった。同庁は、会社役員の男らのグループが詐欺の被害金３億円以上をマネーロンダリング（資金洗浄）していたとみている。他に逮捕されたのは、会社役員の男（３０）（足立区）、大学生の男（２１）（埼玉県川口市）ら。捜査関係者によると、４人は仲間と共謀して昨年６〜７月、警察官らを