昨季限りで現役を引退した澤村拓一氏が自身のSNSを更新。巨人・坂本勇人選手との2ショットとともに思いをつづりました。2006年高校生ドラフト1巡目で巨人に入団した坂本選手。その後、2010年ドラフト1位で澤村氏が巨人入りとなりました。その後、澤村氏が2020年にトレードでロッテへ移籍するまで、チームメートとしてプレー。澤村氏は昨年10月にロッテを退団し、現役引退も発表しました。沖縄・那覇で自主トレを行う坂本選手のもと